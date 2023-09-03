Изола: Мы чувствуем себя частью Формулы 1

В Pirelli ждали одного пит-стопа в Монце, что получилось не у всех…

Марио Изола, Pirelli: «Несмотря на то, что Ферстаппен и Red Bull в очередной раз выиграли гонку, Гран При Италии получился по-настоящему зрелищным, с большим количеством захватывающих дуэлей.

Температура асфальта превышала 40° C, что усилило деградацию шин. Но даже при использовании более мягких составов, чем в прошлом году, гонщики уверенно контролировали ситуацию, о чем свидетельствуют многочисленные поединки, которые продолжались по несколько кругов.

Наш вчерашний прогноз почти полностью подтвердился в гонке. Стратегия одного пит-стопа была самой быстрой, но если кто-то останавливался раньше оптимального момента, ему пришлось делать второй пит-стоп, за исключением дуэта Williams, который в очередной раз доказал, что умело управляет шинами.

В конце я хочу поблагодарить сотни тысяч болельщиков, которые в течение трех дней заполняли трибуны этой исторической трассы. Это наш домашний этап, и даже если мы не соревнуемся с соперниками на трассе, мы чувствуем себя частью великого шоу Формулы 1, особенно здесь, в Монце».