Ландо Норрис: Обгонять было очень тяжело

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Из гонщиков McLaren в Монце очки заработал только Ландо Норрис, хотя такая возможность была и у Оскара Пиастри, но в результате инцидента, произошедшего по вине Льюиса Хэмилтона, машина австралийца была повреждена, и ему пришлось ехать в боксы на замену носового обтекателя.

Ландо Норрис (8-й): «Трудная была гонка, хотя не могу сказать, что сегодня было очень сложно бороться за очки, ведь у нас довольно быстрая машина. Не такая быстрая, как у лидеров, но хорошая по сравнению с нашими непосредственными соперниками.

Мы могли ехать быстрее, чем Алекс Элбон, но на прямых его Williams развивала очень высокую скорость, и опередить его не удалось. Но в целом мы выступили неплохо, а наши сложности были связаны прежде всего с деградацией резины, которая была очень высокой.

Обгонять было очень тяжело, но когда не надо было этого делать, MCL60 была способна на хороший темп. Тем не менее, Алекс и команда Williams заслуживают похвалы, они были быстрыми весь уик-энд и смогли удержаться впереди нас.

Но мы довольны результатом, поскольку это максимум, на что мы были способны. Огромное спасибо команде – и гоночной бригаде, и всем, кто трудится на базе в Уокинге – за то, что отреагировали на проблемы, с которыми мы столкнулись в Спа, и смогли повысить скорость машины. Но теперь начинаем готовиться к Гран При Сингапура, и здесь нам понадобится упорство».

Оскар Пиастри (12-й): «Сложный день, когда пришлось преодолевать немало трудностей. Но начать надо с того, что я впервые лидировал в Гран При, и это было здорово! В целом темп машины обнадёживал, но, к сожалению, нам всё-таки не хватало скорости на прямых, чтобы реально соперничать с Алексом Элбоном.

После первого отрезка сложностей прибавилось, а из-за инцидента с Льюисом Хэмилтоном я лишился шансов заработать очки. Есть немало вопросов, которые нам вместе с командой предстоит проанализировать, но в Сингапуре мы вернёмся в борьбу с новыми силами».

Андреа Стелла, руководитель команды: «Перед этой гонкой мы поставили перед собой задачу – заработать очки обеими машинами, но выполнили её только частично. В случае с Оскаром мы ехали в первой десятке, однако затем произошёл инцидент с Льюисом, из-за которого мы оказались за её пределами, поскольку пришлось провести ещё один пит-стоп, чтобы поменять на машине Пиастри переднее крыло.

В остальном мы можем быть довольны темпом, на который способна MCL60. Мы были готовы к тому, что степень деградации резины будет ещё выше, а сложностей – больше, но в реальности ситуацию можно было контролировать, и нас сдерживала только неспособность обгонять.

Учитывая, на каком уровне мы были в Спа, всего две гонки назад, это обнадёживает. После бельгийского этапа команда упорно трудилась, чтобы решить проблему нехватки максимальной скорости – задача была выполнена, а новые детали машины доставлялись в Монцу до последней минуты.

Хочется всех поблагодарить за работу, но теперь пора готовиться к Сингапуру – надеюсь, там мы будем конкурентоспособны».