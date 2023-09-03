Марио Изола: Оптимальная стратегия – с одним пит-стопом

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В Монце второй раз в сезоне квалификация прошла в обновлённом альтернативном формате: в первой сессии гонщики могли выезжать только на составе Hard, во второй – только на Medium, а в третьей – только на Soft. Руководитель гоночного подразделения Pirelli Марио Изола подвёл итоги сессии, поул в которой завоевал гонщик Ferrari Карлос Сайнс.

Марио Изола: «Гран При Италии всегда получается особенным из-за прекрасной атмосферы на автодроме, который называют «Храмом скорости», и зрелищности. Сегодня болельщики увидели захватывающую борьбу за поул между двумя гонщиками Ferrari и великолепным чемпионом Максом Ферстаппеном. Было действительно интересно следить, как в финале квалификации эта тройка раз за разом улучшала времена.

Что касается шин, то за прошедшие два дня мы вновь опробовали альтернативный вариант распределения, но уже в условиях стабильной погоды. Команды и гонщики продемонстрировали, что они быстро адаптируются к различным сложностям, которые возникают из-за такого формата, но без снижения активности на трассе.

Теперь предстоит детально изучить собранные за уик-энд данные, чтобы понять, можно ли использовать этот формат в будущем на регулярной основе, возможно с некоторыми корректировками, или мы сохраним стандартный формат.

Если говорить о завтрашней гонке и возможных стратегиях, то мы считаем вариант с одним пит-стопом самым быстрым, а шины Hard – основным выбором. Однако если кто-то решит стартовать на Medium, то это обеспечит большую гибкость, тогда как старт на Soft позволит отыграть больше позиций на первых кругах.

Стратегия двух пит-стопов не такая оптимальная, поскольку пит-лейн достаточно длинный, из-за чего на каждой остановке будет большая потеря времени. Но это может стать правильным выбором, если в какой-то момент на трассу выедет автомобиль безопасности».