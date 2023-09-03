Оскар Пиастри: Своей работой я доволен

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В Монце Оскар Пиастри в третий раз в сезоне опередил в квалификации более опытного напарника, вновь подтвердив свою скорость. При этом Ландо Норрис своим выступлением не вполне доволен…

Оскар Пиастри (7-й): «Неплохой результат. Я чувствовал, что под конец сессии вполне достойно проехал круг, вряд ли можно было добиться большего, поэтому своей работой я доволен.

Конечно, мне бы хотелось выступить чуть более конкурентоспособно, но думаю, что мы примерно на той позиции, на какую рассчитывали. Вечером ещё поработаем, чтобы получше подготовиться к гонке, а там будет видно, чего мы сможем добиться завтра».

Ландо Норрис (9-й): «Не лучшая моя квалификация, однако в целом день сложился неплохо. Но в заключительной попытке нам не удалось прибавить – вероятно, из-за того, что я оказался слишком близко к машине, ехавшей впереди.

Это сказалось на результате больше, чем я надеялся, но за исключением этого я считаю, что мы с Оскаром выступили примерно так, как и предполагалось. Он хорошо справился с делом. В общем, непростой день, но думаю, мы сделали всё, что было в наших силах».

Андреа Стелла, руководитель команды: «Как обычно, квалификация в Монце носит весьма напряжённый характер, поскольку все пытаются занять на трассе правильную позицию. Должен похвалить команду за то, как мы действовали в этой обстановке.

Если говорить о результатах, то сегодня нам не хватило скорости, чтобы бороться за позиции в первых рядах. И всё-таки мы довольны тем, что именно благодаря хорошей работе команды и гонщиков обе машины прошли в финальную сессию.

Теперь мы готовимся к завтрашней гонке. В условиях высоких температур нагрузка на шины будет высокой, но мы постараемся найти максимально эффективный подход и заработать как можно больше очков».