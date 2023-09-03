Зак Браун: Будем надеяться, что старт пройдёт чисто

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Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing, заверил, что гонщики его команды настроены действовать по ходу Гран При Италии агрессивно, но корректно.

Зак Браун: «Мы знали, что в Монце нам придётся непросто, но команда отлично поработала, мы довольны и прогрессом McLaren в целом, и тем, как идут наши дела в этот уик-энд.

Нам удалось добиться повышения максимальной скорости на прямых, но для начала надо нормально преодолеть первый круг, и будем надеяться, что старт пройдёт чисто. Сегодня более тёплая погода, так что посмотрим, как это скажется на износе резины, будет ли он выше, чем мы ожидаем. В любом случае, на трассе постараемся действовать агрессивно.

Наши гонщики стартуют недалеко друг от друга и хорошо понимают, что по отношению к напарнику надо быть корректным, но они всё это умеют, Ландо и Оскар вполне эффективно сотрудничаю.

В этой гонке многое будет зависеть от слип-стрима, от использования DRS и т.д. Что касается первого поворота, то там сложности могут быть у всех, поэтому надо просто постараться избежать неприятностей, после чего найти свой ритм».