Боттас: Приятно вернуться в десятку после перерыва

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В Монце команда Alfa Romeo впервые с Гран При Канады заработала очки благодаря десятому месту Валттери Боттаса. Его напарник Гуаньюй Чжоу всю гонку боролся за пределами десятки, финишировал четырнадцатым и посетовал на нехватку скорости, которая не позволила добиться большего.

Валттери Боттас (10-й): «Сегодня нашей целью было заработать очки, и мы это сделали. Приятно вернуться в десятку после продолжительного перерыва. Это заработанное очко – награда для всех в Alfa Romeo за проделанную работу и благодарность болельщикам за поддержку команды.

Я чисто провёл гонку. Наш темп был немного лучше, чем в квалификации, и мы придерживались стратегии, которая позволяла ехать по пустой трассе вдали от неприятностей. В целом, можно уверенно сказать, что сегодня получился хороший день – отличный способ завершить европейскую половину сезона».

Гуаньюй Чжоу (14-й): «Я рад, что Валттери заработал одно очко в гонке, которое позволило сократить отставание от Haas. Учитывая результаты, которые у нас были в пятницу и субботу, сегодня мы сделали огромный шаг вперёд, что вдохновляет перед предстоящими гонками. Мы привезём новинки в Сингапур, которые должны помочь ещё прибавить.

Я считаю, что чисто провёл гонку. У нас с Валттери были разные шинные стратегии – он стартовал на Hard, а я – на Medium в надежде провести «подрезку» Alpine. Если говорить о чистом темпе, то мы позади Williams, именно поэтому критически важно сделать шаг вперёд в Сингапуре и продолжать работать, чтобы получить больше очков».