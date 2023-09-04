Боттас: Сарджент сместился в мою сторону на торможении

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Валттер Боттас наконец-то смог прервать затянувшуюся серию гонок, в которых Alfa Romeo не удавалось ничего заработать – в Монце финн финишировал десятым, добыв для своей команды ещё одно очко.

«Мы применили удачную тактику, хотя, возможно, первый отрезок на жёсткой резине был несколько короче, чем мы рассчитывали – его пришлось сократить, когда стало понятно, что шины начали изнашиваться, – прокомментировал Валттери в эфире телеканала Viaplay. – Но когда мы перешли на Medium, эта резина позволяла ехать достаточно быстро. Нам ещё повезло, что у Оскара Пиастри возникли проблемы, это помогло нам попасть в призовую десятку».

В предыдущий раз Боттасу это удалось в Канаде, где он тоже занял 10-е место.

В телетрансляцию Гран При Италии не включили эпизод его дуэли с Логаном Сарджентом, поэтому осталось не вполне ясно, что произошло, когда финский гонщик Alfa Romeo обгонял Williams американца. Но некорректные действия Сарджента не остались без внимания стюардов: ему назначили 5-секундный штраф за то, что он спровоцировал инцидент, которого можно было избежать.

Вот как о той коллизии, произошедшей на 43-м круге гонки, рассказал Боттас: «В тот поворот мы входили бок о бок, я его догнал, и мы тормозили, когда наши машины уже полностью поравнялись. Но на торможении он сместился в сторону и зацепил мою машину. И моя Alfa Romeo, и его Williams получили небольшие повреждения, но, к счастью, моя машина пострадала меньше».

Обычно Валттери как истинный финн отличается спокойным северным характером, и несдержанность в эмоциях ему не свойственна, но в том эпизоде он всё-таки позволил себе в адрес соперника характерный жест, дав Сардженту понять всё, что думает о его манёврах. Но это видели только болельщики на трибунах Монцы, а в телеэфире этих кадров не было.