Джеймс Ваулз: Алекс Элбон действовал идеально

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Джеймс Ваулз, руководитель Williams, очень высоко оценил результат, которого в Монце добился Алекс Элбон, занявший на скоростной итальянской трассе 7-е место.

Джеймс Ваулз: «Наша команда добилась прекрасного результата – 7-е место – это однозначно, максимум, на что была способна наша машина, а также надо поблагодарить Алекса, который почти всю гонку эффективно оборонялся.

Ещё один из выводов: у нас больше сложностей из-за деградации резины, чем у соперников. На первом отрезке дистанции у нас не было выбора, пришлось довольно рано поменять резину – если бы мы этого не сделали, гонщики McLaren провели бы пит-стопы раньше нас и легко опередили бы за счёт такой тактики.

Затем надо было только бороться и постараться дотянуть до финиша. Все видели, что в какой-то момент Ландо Норрис смог провести обгон, но Алекс действовал идеально – немедленно контратаковал, отыграл позицию, и в итоге мы удержали 7-е место.

Мы заработали очки в двух гонках подряд, проходивших на таких разных по характеристикам трассах, но ещё важнее то, что мы видим признаки позитивных перемен. Мы продолжаем модернизировать машину так, чтобы нам удавалось в полной мере раскрывать её потенциал на разных трассах, чтобы достоинства FW45 не носили однобокий характер.

При этом мы понимаем, что нас ждут сложности, в том числе уже в Сингапуре. Поэтому сейчас важно продолжать учиться, накапливать опыт, который нам пригодится в будущем. Это наши текущие задачи, решение которых позволит двигаться дальше.

Если говорить о Логане Сардженте, то его гонка сложилась непросто. У него тоже был шанс заработать очки, если бы он смог удержать позицию и не пропустить Валттери Боттаса, но не позволил слишком высокий уровень деградации резины. В довершение ко всему он получил вполне справедливый 5-секундный штраф, однако это тоже опыт, который он учтёт на будущее».