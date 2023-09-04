Экклстоун: Нужно, чтобы в Ф1 были парни вроде Льюиса

В конце октября Берни Экклстоуну исполнится 93 года. Как пишет швейцарский таблоид Blick, он поправляется после недавно перенесённого пищевого отравления, но неприятности со здоровьем не мешают ему следить за событиями в мире Формулы 1.

Одна из главных тем последних дней – продление контракта Льюиса Хэмилтона и Mercedes – не оставила его равнодушным.

«Я всегда говорил, что у Формулы 1 будут проблемы без Ferrari и наоборот. Но теперь надо задаться вопросом, каким бы чемпионат мира был без Льюиса Хэмилтона? – прокомментировал экс-глава менеджмента Формулы 1. – Он бы превратился в довольно скучное шоу. Думайте о нём что хотите, но Льюис привносит в мир автоспорта необходимый элемент гламура, хотя, к сожалению, в Формуле 1 на первый план всё более явно выходят технологии.

Но нам нужно, чтобы в паддоке были парни вроде Хэмилтона, и если ему суждено вновь побеждать в гонках, то в глазах многих он станет самым великим гонщиком всех времён!»