Хэмилтон: Сразу после финиша я извинился перед Пиастри

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Команда Mercedes в Гран При Италии оказалась третьей по скорости, уступив Red Bull Racing и Ferrari, и после финиша гонки Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон признали, что 5-е и 6-е место – максимум, на что можно было рассчитывать.

Льюис Хэмилтон (6-й): «По ходу сегодняшней гонки было невероятно трудно отыгрывать позиции, за каждую приходилось по-настоящему бороться. Хорошо, что мы стартовали на жёстких шинах – решение применить тактику, не такую, как у других, было правильным, хотя сначала было трудновато.

Также было непросто держаться вплотную за соперниками, находясь в «DRS-поезде». На первом отрезке я провёл много кругов, преследуя машины McLaren, поэтому знал, что могу держать более высокий темп, чем они, и надеялся, что смогу опередить их на втором отрезке дистанции.

После пит-стопа надо было отыграть значительное отставание, и я волновался, что шины могут износиться к тому моменту, когда я догоню соперников, но, к счастью, их резина была в таком же состоянии.

Сразу после пит-стопа я опередил Алонсо, оказался на свободной трассе, и это позволило настичь McLaren. Но инцидент с Пиастри произошёл просто из-за неудачного стечения обстоятельств. Я неверно оценил расстояние между нашими машинами, и это полностью моя вина – сразу после гонки я подошёл к Оскару и извинился.

В общем, я думаю, что сегодня мы добились максимально возможных результатов, и теперь буду готовиться к этапу в Сингапуре».

Джордж Расселл (5-й): «Видимо, 5-е место – максимум, чего можно было добиться, и я думаю, что если бы перед началом уик-энда нам это предложили, мы бы согласились.

На этой трассе мы были быстрее McLaren и Aston Martin, но, к сожалению, Ferrari на шаг впереди нас, а Red Bull просто недосягаемы. В скоростных поворотах они были настолько быстры, что мне не удавалось долго сдерживать натиск Переса.

Гонка была сложной ещё и из-за высокой деградации шин, но поскольку на этой трассе на пит-стопе теряется много времени, это означало, что тактика двух остановок в боксах ничего не даёт. Но при этом пришлось долго ехать в «DRS-поезде» и обгонять было непросто, поскольку машины были примерно равны по скорости.

Теперь я с нетерпением жду этапа в Сингапуре, где в прошлом году мы были конкурентоспособны, и думаю, что городская трасса может лучше подойти нашей машине. Надеюсь, там мы сможем ближе подобраться к лидерам, чем в Монце».

Тото Вольфф, руководитель команды: «Наша гонка оказалась богатой на события, но нам удалось заработать столько очков, сколько было возможно. Впрочем, как всегда, не стоит слишком сильно радоваться 5-му и 6-му результатам.

Думаю, штрафы, полученные нашими гонщиками, были справедливыми, но, к счастью, оба отлично поработали и сделали так, что это не сказалось на наших позициях на финише. Льюис и Джордж проявили упорство и продолжали атаковать.

Мы знаем, что трассы, требующие настроек на низкий уровень прижимной силы, не очень хорошо нам подходят, хотя я думаю, что по ходу сезона мы и в этой области добились прогресса.

Следующая гонка пройдёт в Сингапуре, а там требуется высокий уровень прижима, это нас больше устраивает. Но когда нам представится возможность побороться за хороший результат, важно её не упустить».