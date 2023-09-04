Хорнер: Не думаю, что кто-то может победить Макса

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В Монце Макс Ферстаппен одержал десятую победу подряд, побив рекорд Себастьяна Феттеля. После финиша руководитель команды Кристиан Хорнер заявил, что соперникам будет сложно победить Макса за рулём RB19.

Кристиан Хорнер: «Не думаю, что сейчас в мире есть кто-то, кто мог бы победить Макса Ферстаппена на этой машине. Преследуя Сайнса на первом отрезке гонки он всё держал под контролем, был собран и сконцентрирован даже больше, чем обычно. Было понятно, что этот рекорд для него определённо имеет значение.

В конце гонки возникли проблемы с перегревом, а мы не хотели рисковать в столь жаркий день, поэтому Макс не стал обгонять отставших на круг. Впереди Пьера Гасли было много машин и мы не хотели ехать в возмущённом воздушном потоке».