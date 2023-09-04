Карлос Сайнс о попытке ограбления в Милане

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Гонщик Ferrari Карлос Сайнс прокомментировал вчерашнюю попытку ограбления в Милане, когда двое злоумышленников сняли с него часы, но потом испанец с помощью окружающих эадержал их до приезда полиции.

Карлос Сайнс: «Как многие из вас уже знают, вчера в Милане произошел неприятный инцидент. Важно, что с нами всё в порядке, и всё это останется лишь забавным происшествием.

Большое спасибо всем людям, которые помогли нам вчера, полиции Милана за быстрое вмешательство и спасибо за ваши сообщения поддержки».