Лео Турини об итогах Гран При Италии

Вчерашний подиум Карлоса Сайнса, 4-е место Шарля Леклера и вообще всё, что происходило в воскресенье в Монце, порадовало итальянских болельщиков Ferrari, и, пожалуй, общие настроения вполне аргументированно изложил Лео Турини, журналист, никогда не скрывавший своей страстной любви к Скудерии.

Сразу отвечу на вопрос, который мои друзья, болельщики Ferrari, начали задавать, когда Гран При Италии ещё не финишировал. У Карлоса Сайнса и Шарля Леклера действительно есть право до последнего поворота ожесточённо сражаться друг с другом за 3-е место, буквально колесо в колесо?

Правильный ответ: да! Потому что при этом они проявили взаимное уважение на трассе, не допустили столкновений, что в этой ситуации было бы совершенно неприемлемо, и не нанесли ущерб интересам Скудерии. В итоге гонщики Ferrari доставили весьма яркие эмоции друг другу и радостные переживания всем нам, обеспечив своей команде максимально возможный результат.

В соперничестве между напарниками нет ничего плохого до тех пор, пока команде не приходится за него расплачиваться. Если Сайнс хочет финишировать впереди Леклера, или Шарль стремится опередить напарника – это нормально. Гран При – это вам не торжественный ужин, где все места за столом расписаны заранее!

Но, как я часто говорю, было бы замечательно, если бы они оба претендовали на победу, но в Ferrari пока ещё к этому не готовы.

В Монце мы увидели прекрасное шоу – и на асфальте трассы, и за её пределами. Разумеется, с поправкой на то, что было предопределено ещё до старта: у Red Bull более быстрая машина. Но Сайнс действовал вполне достойно – сначала он долго не позволял Максу Ферстаппену себя обогнать, а потом до последнего оказывал сопротивление Серхио Пересу.

Но теперь возвращаемся к главному. В Монце Ferrari наконец-то применила рациональный подход: команда мыслила реалистично, сделав ставку на победу в квалификации – и поул был завоёван. По ходу гонки важнее всего было соперничать не с Red Bull, ибо это призрачные мечтания, а опередить остальные команды. Эта миссия тоже выполнена.

Достаточно ли этого? Разумеется, нет. Все, кто вчера был на трибунах автодрома в Монце, плюс те, кто решил остаться у экранов телевизоров, заслуживают большего. Гораздо большего.