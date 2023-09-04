Лиам Лоусон: Скорость позволяла заработать очки

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Лиам Лоусон финишировал одиннадцатым в Монце, что стало для него лучшим результатом в Формуле 1. Гонщик AlphaTauri остался разочарован, поскольку считает, что скорость машины позволяла побороться за очки.

Напарник новозеландского гонщика Юки Цунода остановился за пределами трассы на прогревочном круге из-за отказа силовой установки и не стартовал.

Лиам Лоусон (11-й): «Кое-какие вещи сегодня пошли не так. Нужно оценить старт – я мог сработать лучше, из-за чего мы упустили шанс. Затем я демонстрировал неплохой темп, но гонка сложилась не в нашу пользу.

Я продолжаю изучать процедуры и постепенно чувствую себя всё комфортнее за рулём, но всё же немного разочарован своей гонкой, поскольку сегодня скорость машины позволяла рассчитывать на очки. Хотя я не уверен, нам нужно всё проанализировать.

Гонки Формулы 1 продолжительнее тех, к которым я привык, поэтому я пока приспосабливаюсь. Тем не менее, сейчас я чувствую себя более подготовленным, чем в прошлый уик-энд, чему я рад».

Юки Цунода (не стартовал): «Я услышал странный звук, после чего произошла потеря мощности. Я не знаю точную причину, но мы обязательно выясним. Разумеется, нет ничего хорошего в проблемах с надёжностью, но это только первый случай в сезоне, поэтому мы сохраняем позитивный настрой и вернёмся более сильными.

Я хотел выступить в домашней гонке команды, поскольку сегодня был шанс заработать очки, учитывая высокий темп в тренировке. Жаль, что так всё сложилось, но мы многое смогли узнать в этот уик-энд.

В последние несколько уик-эндов машина была стабильной, и даже если возникали проблемы, на следующий день мы становились сильнее. Умение выжать максимум – одна из наших сильных сторон, так что у меня нет опасений по поводу будущего».