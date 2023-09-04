Пьер Гасли: Это был не наш уик-энд

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Команда Alpine неудачно выступила в Монце. Моторам Renault не хватало мощности, а машинам скорости…

Пьер Гасли (15-й): «Это был не наш уик-энд. Всегда обидно покидать трассу, не заработав очков. Нам просто не хватало скорости, но мы сделаем выводы, чтобы в следующий раз в таких условиях быть в лучшей форме.

Мы выложились по полной, но пятнадцатое место – наш максимум на сегодня. Впереди много работы, я с нетерпением жду гонки в Сингапуре. Уверен, мы будем более конкурентоспособны».

Эстебан Окон (сход): «Тяжелый уик-энд с непростым финалом. Мы остановили машину в качестве меры предосторожности после того, как в начале гонки я почувствовал блокировку рулевого колеса.

В этот уик-энд мы многому научились, начиная с первой сессии в пятницу. Теперь нужно разобраться в причинах, понять, почему мы не смогли добиться большего, а затем готовиться к Сингапуру. Я не сомневаюсь в том, что мы вернёмся в борьбу в лучшей форме».