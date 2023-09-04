Сайнс не дал преступникам уйти

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Итальянская пресса пишет об инциденте, произошедшем вчера вечером в центре Милана.

К радости болельщиков Ferrari Карлос Сайнс финишировал третьим на Гран При Италии, вечер он проводил в Милане, где около 20:30 к нему подошли двое мужчин, сняли с руки часы, стоимостью несколько сотен тысяч евро, и пытались скрыться.

Карлос не дал им уйти. Вместе с товарищем и несколькими прохожими он бросился в погоню и задержал преступников на виа Монтенаполеоне, куда через несколько минут прибыла полиция. Воров доставили в полицейский участок, а Сайнса и его товарища, вернув часы, полиция отвезла обратно в отель, где они написали заявление.