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Автоспорт

Стелла: Гонщики McLaren не должны сталкиваться

Стелла: Гонщики McLaren не должны сталкиваться

После инцидента в Монце руководитель команды McLaren Андреа Стелла предупредил своих гонщиков о том, как они должны вести себя в дальнейшем…

Андреа Стелла: «Никогда и ни при каких условиях гонщики McLaren не должны сталкиваться друг с другом.

В Монце произошел контакт, что не соответствует нашим принципам. Но для нас важны четкие границы, определённость с тем, что мы считаем приемлемым, а что нет. Важно понимать, что для любого гонщика есть нечто большее, чем он сам – команда».

Источник:www.f1news.ru

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