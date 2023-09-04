Стелла: Гонщики McLaren не должны сталкиваться

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После инцидента в Монце руководитель команды McLaren Андреа Стелла предупредил своих гонщиков о том, как они должны вести себя в дальнейшем…

Андреа Стелла: «Никогда и ни при каких условиях гонщики McLaren не должны сталкиваться друг с другом.

В Монце произошел контакт, что не соответствует нашим принципам. Но для нас важны четкие границы, определённость с тем, что мы считаем приемлемым, а что нет. Важно понимать, что для любого гонщика есть нечто большее, чем он сам – команда».