Алекс Палоу во второй раз стал чемпионом IndyCar

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Алекс Палоу выиграл Гран При Портленда, одержав пятую победу в сезоне, что позволило ему досрочно обеспечить себе титул в серии IndyCar. В 2021-м испанский гонщик команды Chip Ganassi Racing уже становился чемпионом и теперь повторил это достижение.

Кстати, впервые за долгое время судьба титула определилась именно на предпоследнем этапе сезона – до этого так было в 2007 году, когда чемпионом стал Себастьен Бурдэ (тогда серия называлась ChampCar).

«Именно этого мы и хотели, – радостно заявил после финиша 26-летний Алекс. – Уик-энд в целом сложился невероятно успешно. У нашей команды были очень быстрые машины, мы знали, что будем бороться за победу и просто провели гонку так, как выступали в течение всего сезона. Я очень горжусь тем, что выиграл и эту гонку, и второй титул.

Никогда не думал, что стану чемпионом IndyCar, а стать двукратным чемпионом – это просто прекрасно, это похоже на сон!»

Гонщик команды Чипа Ганасси уже в 15-й раз выиграл титул в истории американской серии – больше подобных достижений только на счету Team Penske, которой в разное время удалось выиграть этот чемпионат 17 раз.

Второе место в личном зачёте занял другой гонщик Chip Ganassi Racing, Скотт Диксон, занявший в Портленде 3-е место. А вторым в Портленде финишировал Феликс Розенквист, пилот Arrow McLaren.

Палоу по итогам квалификации стартовал с 5-й позиции, но уже в первом повороте опередил Диксона и Колтона Херту, что позволило ему подняться на 3-ю позицию, а в дальнейшем правильная тактика, выбранная командой, позволила ему выйти вперёд, и Алекс лидировал на протяжении 69 из 110 кругов гонки, проходившей на трассе дорожного типа.

Финал сезона в IndyCar пройдёт через неделю на калифорнийском автодроме в Монтерее.