Бортолето: Алонсо внёс большой вклад в мой титул в Ф3

В 2023 году Габриэль Бортолето с первой попытки выиграл титул в Формуле 3. С этого сезона карьерой бразильского гонщика занимается компания A14 Management Фернандо Алонсо, и, по словам Бортолето, советы чемпиона Формулы 1 во многом помогли добиться высоких результатов.

Габриэль Бортолето: «Фернандо легенда не только Формулы 1. Он выступал во многих других гоночных сериях, и во всех них побеждал. Фернандо не просто мой менеджер, он ещё и мой кумир, поскольку с моего раннего детства он побеждал в чемпионате, в котором я мечтал выступать – в Формуле 1.

Сейчас Алонсо мой менеджер и даёт советы, которые мне очень помогли перед этапами в Бахрейне, Мельбурне и Монако. Нет сомнений, что он внёс большой вклад в мои достижения этого сезона.

В Мельбурне я второй раз подряд выиграл воскресную гонку и вышел в лидеры чемпионата. Я помню, как после этого Фернандо прислал мне в WhatsApp десятиминутное голосовое сообщение. Он наговорил много приятных вещей, но и напомнил, что я должен выиграть и другие гонки, а если по ходу сезона у меня начнутся проблемы, то я должен стараться каждый раз финишировать в первой пятёрке.

Мне нужно было принять тот факт, что победы не всегда возможны, но я должен регулярно зарабатывать очки. Фернандо убедил меня в этом – когда такой человек, как он что-то говорит, лучше к нему прислушаться».