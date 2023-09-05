Деймон Хилл ответил на реплику Тото Вольффа

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Мы приводили слова Тото Вольффа, который назвал рекордную десятую победу подряд Макса Ферстаппена «цифрами для Википедии». На слова Тото отреагировал чемпион мира 1996 года Деймон Хилл, предположив, что руководитель команды Mercedes злится из-за невозможности что-либо противопоставить Red Bull Racing.

Деймон Хилл: «Фраза прозвучало достаточно грубо и не слишком любезно. Это не похоже на Тото, поскольку обычно он с большим уважением относится к соперникам.

Думаю, ему сейчас немного больно. В Mercedes знают, что значит доминировать, но сейчас они не могут даже подняться на подиум. Со стороны кажется, что они просто не знают, что предпринять, чтобы изменить положение вещей. Но кто знает?

В Ferrari отлично выступили в Монце, но это трасса подошла машине. Но, кажется, куда бы мы ни приехали, Red Bull на шаг впереди остальных, и ничего не остаётся, кроме как смотреть за развитием событий.

Сможет ли Red Bull выиграть все гонки в этом сезоне? Это не невозможно».