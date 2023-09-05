FIA не выявила нарушений финансового регламента

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В FIA опубликовали результаты проверок финансовой документации команд Формулы 1 за 2022 год. Все десять команд соблюли бюджетные ограничения и не допустили финансовых нарушений.

Изначально в 2022 году каждая команда Формулы 1 могла потратить не более $140 миллионов, но после включения в календарь 22-й гонки, бюджет был увеличен на $1,2 миллиона. В июле 2022-го команды получили возможность потратить дополнительные $4,3 миллиона из-за глобальной инфляции, и таким образом максимальная планка расходов выросла до $145,5 миллионов.

Специальная комиссия FIA проверила финансовую документацию команд, поданную по итогам 2022 года, и установила, что ни у одной из них не было допущено перерасхода средств или процедурных нарушений. Кроме того, была проведена проверка деятельности команд, не связанной с Формулой 1, чтобы удостовериться, что никто не пытался скрыть затраты, которые фактически делались для Формулы 1.

В FIA отметили, что в процессе проверки все команды проявили сотрудничество. Ранее федерации пришлось опровергать публикации в прессе, что некоторые участники чемпионата мира нарушили финансовый регламент. По итогам финансового аудита все команды Формулы 1 получили сертификат соответствия.

В 2021-м Red Bull Racing допустила нарушение финансового регламента, превысив разрешённый бюджет. За это команда была оштрафована на семь миллионов долларов США, а также получила спортивный штраф в форме ограничения на 10% возможности проводить аэродинамические исследования в следующие 12 месяцев.