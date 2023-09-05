Гран При Италии: Любопытная статистика

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Несколько любопытных статистических подборок по итогам Гран При Италии…

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Гонка

Квалификация

Выиграв квалификацию, Карлос Сайнс завоевал первый поул в сезоне и четвёртый в карьере, но для Ferrari он стал 23-м в Монце – в истории Формулы 1 ни одна команда не добивалась большего числа поулов ни на одной трассе.

В рейтинге по числу поулов на одной трассе у Ferrari пять верхних строчек – 23 в Монце, 15 на Нюрбургринге, 12 в Монако, Сильверстоуне и Спа.

Макс Ферстаппен никогда не выигрывал квалификацию в Монце, хотя в 2021-м стартовал с поула после штрафа за замену силовой установки у Валттери Боттаса.

Шарль Леклер квалифицировался третьим, впервые в карьере уступив в Монце напарнику по команде. Впервые с 2018 года обе машины Ferrari попали в первую тройку на домашней трассе.

Джордж Расселл квалифицировался четвёртым, пятый раз в этом году завоевав право начать гонку с двух первых рядов стартового поля.

Алекс Элбон пятый раз в семи последних Гран При прошёл в финал квалификации, добившись лучшего результата для Williams в Монце с 2017 года.

Квалифицировавшись седьмым, Оскар Пиастри второй раз в трёх последних Гран При опередил напарника по команде. Но счёт в этой паре 11:3 в пользу Ландо Норриса.

Квалифицировавшись восьмым, Льюис Хэмилтон показав свой худший результат в финале квалификации в Монце за последние десять лет.

Квалифицировавшись десятым, Фернандо Алонсо продлил серию выходов в финал квалификации во всех гонках этого сезона.

Впервые с Сингапура’17 команда Alpine (тогда она называлась Renault) в полном составе выбыла из борьбы в первой части квалификации.

Гонка

Выиграв Гран При Италии, Макс Ферстаппен одержал 47-ю победу в карьере, 12-ю в сезоне и стал первым гонщиком в истории Формулы 1, выигравшим 10 гонок подряд, побив рекорд Себастьяна Феттеля, который выиграл девять гонок подряд (Бельгия — Бразилия 2013 года).

Red Bull Racing – первая команда в истории, выигравшая 15 гонок подряд. Они выиграли 24 из 25 последних гонок. Ферстаппен не проигрывал гонок с 30 апреля. На втором месте в этом рейтинге команда McLaren – 11 побед подряд в 1988-м (Бразилия — Бельгия).

Серхио Перес финишировал вторым, в этом сезоне Red Bull Racing шестой раз завоевала победный дубль.

Финишировав третьим, Карлос Сайнс первый раз в этом сезоне поднялся на подиум. В начале гонки Сайнс лидировал 14 кругов – это самый длинный отрезок, в котором лидировали гонщики не из Red Bull Racing.

Шарль Леклер финишировал четвертым, впервые в этом сезоне оба гонщика Ferrari закончили гонку в четверке лучших.

Финишировав седьмым, Алекс Элбон повторил свой лучший результат в сезоне. Впервые в карьере за Williams он заработал очки в двух гонках подряд.

Впервые в карьере Оскар Пиастри проехал лучший круг и лидировал в гонке. Пиастри стал 137-м гонщиком в истории, проехавшим лучший круг (136-м был Даниил Квят), и 180-м из тех, кто лидировал хотя бы в одном Гран При.