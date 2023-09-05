Кристиан Хорнер о выборе поставщика шин

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Итоги тендера на поставку шин для Формулы 1 в сезонах 2025-2027 года пока не объявлены. В борьбе участвуют две компании – Pirelli и Bridgestone, но многие, в том числе руководитель AlphaTauri Франц Тост, считают, что объявлять о смене поставщика на 25-й уже поздно. Его коллега из Red Bull Racing с этим не согласен.

Кристиан Хорнер: «Никогда не поздно. Факторов множество. Pirelli – отличная компания, я уверен, что в своём тендере они предложили щедрые условия промоутеру и командам. И вы знаете, нам бы хотелось…

Есть много разных причин, по которым мы хотели бы продолжить сотрудничество с Pirelli. Это крупная шинная компания, они предоставляют нам отличный сервис. Но дело не только в этих причинах.

Технически, шинникам предстоит решить очень непростую задачу. Возможно, в 2025-м нам понадобится одна резина, а после смены регламента в 2026-м совсем другая. Это значит, что им придется разработать два разных конструктива уже в ближайшие два или три года.

Кроме того, шинники поставляют резину и ассоциированным молодёжным сериям, что ещё больше всё осложняет».