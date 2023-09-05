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Автоспорт

Мартин Брандл подвёл итоги Гран При Италии

Мартин Брандл подвёл итоги Гран При Италии

Бывший гонщик Формулы 1, комментатор Sky Sports F1 Мартин Брандл подвёл итоги Гран При Италии…

Это была одна из лучших гонок в Монце за последнее время, я получил огромное удовольствие. Макс Ферстаппен выиграл 10 Гран При подряд, а Red Bull – все 15 в этом сезоне. Невероятно, что им удаётся поддерживать столь высокий уровень эффективности и надёжности на разных трассах, в разных погодных условиях в борьбе с сильными соперниками. Поздравляем всех и каждого из них.

Если бы теннисист или футбольная команда были настолько совершенны и доминировали, они по праву получили бы всемирное признание. Поэтому я был несколько удивлён, когда Льюис Хэмилтон и Тото Вольфф по ходу уик-энда несколько преуменьшили достижение соперников, хотя сами по праву получили должное уважение и признание во время своего доминирования с 2014 по 2020 год.

В то же время Макс и Red Bull, несомненно, задумаются о некоторых прошлых действиях и словах, которые несколько разбавили их нынешнюю оценку в некоторых кругах. Но такое случается, когда в одном месте оказываются столько людей, обладающих сильной конкуренцией.

Звездой Гран При Италии, несомненно, стал Карлос Сайнс. С самого начала было ясно, что Ferrari сосредоточилась на Монце, используя специальный аэродинамический обвес и новые силовые установки. Эта гонка имела для них большое значение, Сайнс с начала уик-энда был в отличной форме, а в субботу смог лишить Ферстаппена поула.

Многие в паддоке считали, что машины Red Bull будут быстрее и позволят беречь резину. Понимали это и в Ferrari. Сайнс и Леклер знали, что им придется полностью выложиться, и они это сделали. Команда Ferrari и её болельщики любят агрессивных, страстных, никогда не унывающих гонщиков, и эталоном для них служат многие бывшие герои, такие как Жиль Вильнев.

Сайнс блестяще защищался от атак Ферстаппена, Переса и Леклера. Он идеально располагал машину на трассе и агрессивно противостоял манёврам на внешнем радиусе, особенно в первом повороте. Иногда его оборонительные действия были чуть запоздалыми, порой он нарушал правила, смещаясь больше одного раза, не всегда оставлял сопернику место. Наблюдать за этим было приятно, и надо отдать должное стюардам за то, что они разрешили вести жесткую борьбу.

В правилах написано, что если соперник пытается обогнать по внешнему радиусу и переднее колесо его машины поравнялось с вашим, вы должны оставить ему место, что, по сути, означает его пропустить.

Не всегда легко определить, где именно находится апекс в затяжных поворотах, но в первой шикане 90 градусов вправо / 90 градусов влево это вполне очевидно. Проблема в том, что она настолько узкая, что два соблюдающих правила гонщика едва ли смогут проехать её бок о бок, а гонщик, находящийся внутри, не будет иметь достаточного контроля над передними шинами, чтобы просто увеличить угол поворота. Произойдёт контакт и гонщики будут утверждать, что их вытеснили с трассы.

Оба гонщика Ferrari решительно защищались от Red Bull, но было очевидно, что в итоге они будут бороться друг с другом за оставшееся третье место на подиуме в Монце.

Они боролись, проявив немало агрессии и допустив несколько промахов, что было весьма увлекательно. Оба гонщика сказали, что им понравилось, а Леклер вспомнил времена картинга. Если гонщикам это нравится и им разрешают бороться, то это понравится и болельщикам. Если бы эти парни устроили аварию и сошли, вокруг царили бы хаос и упреки. Но этого не произошло.

Сайнс был лучшим среди гонщиков, не входящих в Red Bull. 11 секунд отставания от Ферстаппена – это лучше, чем полминуты и более в некоторых гонках сезона. Впрочем, в конце гонки Максу пришлось сбавить темп, чтобы защитить машину от перегрева.

Серхио Перес тоже добился отличного результата. В квалификации он снова был немного не в своей тарелке, но в гонке смог обойти Рассела, Леклера и Сайнца. Он смог оторваться от Фернандо Алонсо на 49 очков, закрепившись на втором месте в личном зачёте. Это добавит ему уверенности  перед заключительными восемью гонками. Я чувствую, что после нескольких сложных этапов он вновь обрел контроль над ситуацией.

Расселл провел сильный уик-энд за Mercedes на трассе, где они были сильнее McLaren и Aston Martin. Льюис зацепил McLaren Оскара Пиастри во второй шикане, за что благородно взял ответственность на себя – и извинился перед австралийским новичком, который снова провел хороший уик-энд.

Алекс Элбон и Ландо Норрис приехали в Монцу на одной машине из Монако, и в гонке тоже ехали бок о бок, финишировав с разницей в треть секунды. Норрис не смог найти подход к быстрой Williams Албона, который в очередной раз безошибочно выдержал прессинг.

Лиам Лоусон, заменивший Даниэля Риккардо в AlphaTauri, произвел хорошее впечатление. Похоже, у него ещё будет шанс, пока сложный перелом руки Риккардо не заживет окончательно.

Для Alpine и, в меньшей степени, для Aston Martin уик-энд получился неудачным. Фернандо Алонсо удалось занять лишь девятое место, которое могло бы стать 10-м, если бы не контакт Пиастри с Хэмилтоном. Но впереди Сингапур, где расстановка сил вновь изменится.

В Монце второй раз в этом году использовался «альтернативный выбор шин», гонщикам предоставили 11 комплектов сликов – 3 комплекта Hard и по 4 комплекта Medium и Soft. Это в целом на два комплекта меньше, чем обычно, а также всего четыре комплекта Soft вместо восьми.

Уик-энд прошёл при сухой погоде и позволил оценить «альтернативный выбор». В целом, всё прошло успешно, но результаты пятничных тренировок теперь ещё сложнее интерпретировать, ведь те, кто не рассчитывает пройти во вторую часть квалификации или в финал, используют совсем другой подход к выбору шин на тренировках. И это всегда будет способствовать уменьшению количества тренировочных кругов, а не увеличению.

Я не возражаю, если решение принято и мы его придерживаемся. Сейчас у нас слишком много комбинаций шин для разных форматов квалификаций и гонок, многие в паддоке с трудом их запоминают, я считаю, что и болельщикам тоже не стоит беспокоиться, а команды будут адаптироваться по мере необходимости.

Источник:www.f1news.ru

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