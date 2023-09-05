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Бывший гонщик Формулы 1, комментатор Sky Sports F1 Мартин Брандл подвёл итоги Гран При Италии…

Это была одна из лучших гонок в Монце за последнее время, я получил огромное удовольствие. Макс Ферстаппен выиграл 10 Гран При подряд, а Red Bull – все 15 в этом сезоне. Невероятно, что им удаётся поддерживать столь высокий уровень эффективности и надёжности на разных трассах, в разных погодных условиях в борьбе с сильными соперниками. Поздравляем всех и каждого из них.

Если бы теннисист или футбольная команда были настолько совершенны и доминировали, они по праву получили бы всемирное признание. Поэтому я был несколько удивлён, когда Льюис Хэмилтон и Тото Вольфф по ходу уик-энда несколько преуменьшили достижение соперников, хотя сами по праву получили должное уважение и признание во время своего доминирования с 2014 по 2020 год.

В то же время Макс и Red Bull, несомненно, задумаются о некоторых прошлых действиях и словах, которые несколько разбавили их нынешнюю оценку в некоторых кругах. Но такое случается, когда в одном месте оказываются столько людей, обладающих сильной конкуренцией.

Звездой Гран При Италии, несомненно, стал Карлос Сайнс. С самого начала было ясно, что Ferrari сосредоточилась на Монце, используя специальный аэродинамический обвес и новые силовые установки. Эта гонка имела для них большое значение, Сайнс с начала уик-энда был в отличной форме, а в субботу смог лишить Ферстаппена поула.

Многие в паддоке считали, что машины Red Bull будут быстрее и позволят беречь резину. Понимали это и в Ferrari. Сайнс и Леклер знали, что им придется полностью выложиться, и они это сделали. Команда Ferrari и её болельщики любят агрессивных, страстных, никогда не унывающих гонщиков, и эталоном для них служат многие бывшие герои, такие как Жиль Вильнев.

Сайнс блестяще защищался от атак Ферстаппена, Переса и Леклера. Он идеально располагал машину на трассе и агрессивно противостоял манёврам на внешнем радиусе, особенно в первом повороте. Иногда его оборонительные действия были чуть запоздалыми, порой он нарушал правила, смещаясь больше одного раза, не всегда оставлял сопернику место. Наблюдать за этим было приятно, и надо отдать должное стюардам за то, что они разрешили вести жесткую борьбу.

В правилах написано, что если соперник пытается обогнать по внешнему радиусу и переднее колесо его машины поравнялось с вашим, вы должны оставить ему место, что, по сути, означает его пропустить.

Не всегда легко определить, где именно находится апекс в затяжных поворотах, но в первой шикане 90 градусов вправо / 90 градусов влево это вполне очевидно. Проблема в том, что она настолько узкая, что два соблюдающих правила гонщика едва ли смогут проехать её бок о бок, а гонщик, находящийся внутри, не будет иметь достаточного контроля над передними шинами, чтобы просто увеличить угол поворота. Произойдёт контакт и гонщики будут утверждать, что их вытеснили с трассы.

Оба гонщика Ferrari решительно защищались от Red Bull, но было очевидно, что в итоге они будут бороться друг с другом за оставшееся третье место на подиуме в Монце.

Они боролись, проявив немало агрессии и допустив несколько промахов, что было весьма увлекательно. Оба гонщика сказали, что им понравилось, а Леклер вспомнил времена картинга. Если гонщикам это нравится и им разрешают бороться, то это понравится и болельщикам. Если бы эти парни устроили аварию и сошли, вокруг царили бы хаос и упреки. Но этого не произошло.

Сайнс был лучшим среди гонщиков, не входящих в Red Bull. 11 секунд отставания от Ферстаппена – это лучше, чем полминуты и более в некоторых гонках сезона. Впрочем, в конце гонки Максу пришлось сбавить темп, чтобы защитить машину от перегрева.

Серхио Перес тоже добился отличного результата. В квалификации он снова был немного не в своей тарелке, но в гонке смог обойти Рассела, Леклера и Сайнца. Он смог оторваться от Фернандо Алонсо на 49 очков, закрепившись на втором месте в личном зачёте. Это добавит ему уверенности перед заключительными восемью гонками. Я чувствую, что после нескольких сложных этапов он вновь обрел контроль над ситуацией.

Расселл провел сильный уик-энд за Mercedes на трассе, где они были сильнее McLaren и Aston Martin. Льюис зацепил McLaren Оскара Пиастри во второй шикане, за что благородно взял ответственность на себя – и извинился перед австралийским новичком, который снова провел хороший уик-энд.

Алекс Элбон и Ландо Норрис приехали в Монцу на одной машине из Монако, и в гонке тоже ехали бок о бок, финишировав с разницей в треть секунды. Норрис не смог найти подход к быстрой Williams Албона, который в очередной раз безошибочно выдержал прессинг.

Лиам Лоусон, заменивший Даниэля Риккардо в AlphaTauri, произвел хорошее впечатление. Похоже, у него ещё будет шанс, пока сложный перелом руки Риккардо не заживет окончательно.

Для Alpine и, в меньшей степени, для Aston Martin уик-энд получился неудачным. Фернандо Алонсо удалось занять лишь девятое место, которое могло бы стать 10-м, если бы не контакт Пиастри с Хэмилтоном. Но впереди Сингапур, где расстановка сил вновь изменится.

В Монце второй раз в этом году использовался «альтернативный выбор шин», гонщикам предоставили 11 комплектов сликов – 3 комплекта Hard и по 4 комплекта Medium и Soft. Это в целом на два комплекта меньше, чем обычно, а также всего четыре комплекта Soft вместо восьми.

Уик-энд прошёл при сухой погоде и позволил оценить «альтернативный выбор». В целом, всё прошло успешно, но результаты пятничных тренировок теперь ещё сложнее интерпретировать, ведь те, кто не рассчитывает пройти во вторую часть квалификации или в финал, используют совсем другой подход к выбору шин на тренировках. И это всегда будет способствовать уменьшению количества тренировочных кругов, а не увеличению.

Я не возражаю, если решение принято и мы его придерживаемся. Сейчас у нас слишком много комбинаций шин для разных форматов квалификаций и гонок, многие в паддоке с трудом их запоминают, я считаю, что и болельщикам тоже не стоит беспокоиться, а команды будут адаптироваться по мере необходимости.