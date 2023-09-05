Нико Хюлкенберг: Haas может помочь только чудо

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Этап в Монце стал пятым подряд, который гонщики Haas закончили без заработанных очков. Сразу после финиша руководитель Гюнтер Штайнер назвал машину неконкурентоспособной, а Нико Хюлкенберг заявил, что команде потребуется чудо, чтобы изменить ситуацию в этом сезоне.

«Ситуация выглядит так, словно Williams уже уехали от нас вперёд, – приводит слова Нико Хюлкенберга издание Racingnews365. – Они и McLaren добились огромного прогресса в этом году. Я не знаю, как мы изменим ситуацию. Нам может помочь только чудо».

Согласен с Нико и его напарник Кевин Магнуссен: «Мы отстаём от соперников, и были единственной командой, которая ничего не привезла в Монцу. Если вы мало делаете, то не должны на многое рассчитывать. В Монце мы были очень далеки от того, чтобы заработать очки.

Такое положение дел огорчает, но нужно принять ситуацию и двигаться вперёд. Возможно, трасса в Сингапуре подойдёт нам больше. Я не ожидаю ничего выдающегося, но на следующем этапе у меня вновь будет новое переднее антикрыло, поэтому я проявляю осторожный оптимизм».