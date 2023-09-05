Тото Вольфф: Рекорд Макса – это для Википедии

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Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф заявил в Монце, что десятая подряд победа Макса Ферстаппена – «достижение для Википедии».

Тото Вольфф: «Когда мы побеждали, ситуация в нашей команде была немного другой – два наших гонщика боролись между собой.

Не знаю, волнуют ли Макса рекорды, но для меня они не имеют значения, все эти цифры — для Википедии, а её всё равно никто не читает.

Когда мы побеждали, никто не говорил о рекордах Mercedes. Я не знаю, сколько гонок мы выиграли подряд. Я даже не знал, что количество побед подряд кто-то считает, поэтому мне сложно прокомментировать это достижение, поскольку в моей жизни эти цифры не сыграли никакой роли. Но результат Макса говорит о том, что отличный гонщик на отличной машине выступает на чрезвычайно высоком уровне».

По словам Вольффа, готовность Хэмилтона признавать свои ошибки выделяет его среди других гонщиков…

Тото Вольфф: «Льюис очень по-спортивному относится к таким вопросам. Он – единственный, кто всегда признаёт свои ошибки – и открыто говорит об этом.

Он сказал, что не видел машину Пиастри, поэтому произошло столкновение – и принёс ему свои извинения. Подобное поведение достойно уважения. Почти все вокруг постоянно жалуются и стонут, лишь бы не получить штраф.

У меня нет претензий к Льюису. Он ошибся и был оштрафован. За это дают пять секунд. Такие ошибки случаются при напряженной борьбе за позицию. В Монце сложно обгонять, и таких инцидентов было несколько».