Вассёр: Нужно хорошо справляться со своей работой

Руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр считает, что в следующем году все проблемы сегодняшней машины будут решены…

Фредерик Вассёр: «Чтобы добиться прогресса, нужно сделать два шага. Первый – понять свои слабые стороны, второй – найти возможность их исправить. Сейчас у нас есть весьма чёткое представление о том, в чём мы уступаем соперникам, и мы работаем над поиском решений, чтобы прибавить ещё до конца сезона. С учётом плотного календаря это непростая задача, но к следующему сезону все проблемы должны быть решены.

Не знаю, сможем ли мы выйти на уровень Red Bull, но дело не в этом. Лучший способ добиться желаемого результата – хорошо справляться со своей работой. Пытаться улучшить себя, машину, прибавить во всём, тогда будет и результат.

Я не очень хорошо знаю, над чем именно наши инженеры работают в аэродинамической трубе, но для нас важно сейчас сосредоточиться на себе. а не пытаться постоянно сравнивать себя с другими – по крайней мере, во время разработки. А в следующем году будет совсем другая история».