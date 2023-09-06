Чжоу: Мой приоритет – остаться в Sauber

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Гуаньюй Чжоу заявил журналистам, что приход Audi в 2026-м не облегчает его переговоры о продлении контракта с Alfa Romeo/Sauber на следующий год.

В конце сезона истекает контракт между Alfa Romeo и Sauber, по которому в названии швейцарской команды присутствует итальянский автопроизводитель. С 2024 года команда из Хинвила будет называться Sauber, а в 2026-м сменит брендинг на Audi.

Сначала считалось, что Чжоу останется в команде на следующий год вместе с Валттери Боттасом , но в последние недели эта перспектива несколько пошатнулась. Ходят слухи, что в следующем году его может заменить Тео Пуршер, имеющий тесные связи с Sauber, а других вариантов у Чжоу просто нет.

Гуаньюй Чжоу: «Очевидно, что моя цель – долгосрочный контракт на выступления в Формуле 1. Но сейчас возникли осложнения, поскольку с появлением Audi команде нужно больше времени на принятие решения.

Я не веду переговоров с другими командами. Мой приоритет – остаться в Sauber. Вакансий почти нет. Я хочу выступать там, где выступаю».