Джордж Расселл: Я счастлив быть гонщиком Mercedes

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В интервью Racefans.net Джордж Расселл подвёл итоги полутора сезонов за рулём Mercedes…

Джордж Расселл: «Работа команды, её инженерный потенциал превзошли мои ожидания. Но результаты не совпали с теми надеждами, которые я или мы как команда возлагали на эти два сезона.

В прошлом году мы перешли на совершенно новый регламент, на новые шины, а в этой ситуации один может сделать всё верно, а другой допустит ошибку. Я всегда сравниваю эту ситуацию с большим нефтяным танкером: если вы сразу направите его в нужную сторону, то доберетесь до места быстрее, чем если по пути придётся совершать поворот. На это требуется время. Мы как раз в процессе поворота, но считаем, что сейчас движемся в нужную сторону.

Этот сезон я бы назвал неудачным, особенно если сравнивать с прошлым. В 2022-м мы в 19 из 22 гонок финишировали в пятёрке, и это было относительно просто, а сейчас стало сложнее.

Я хорошо начал сезон. В первых шести гонках успешно выступал в квалификациях, был уверен в себе и добивался от машины максимума в каждой сессии. Последние гонки получились более сложными, мы несколько раз ошибались при выборе настроек. Летний перерыв был очень важен, помог перезагрузиться, взглянуть на ситуацию под другим углом, подумать о том, как добиться большей скорости.

Все гонщики мечтают сесть за руль и выигрывать все гонки, но так не бывает. Макс провёл три с половиной, четыре года в Red Bull, прежде чем получил шанс бороться за титул. Так было и с Шумахером, когда он перешел в Ferrari.

Каждый опыт приносит что-то новое. Опыт побед сулит хорошее будущее, а опыт сложных времён позволяет многому научиться. Неправильного опыта не бывает, вы всё время учитесь, прогрессируете как личность, как профессионал, как человек.

Она из сильных сторон Mercedes – умение находить собственное решение возникших проблем. Ядро этой команды – конструкторы, инженеры – работают вместе уже двадцать лет. Задолго до прихода Тото Вольффа, но он проделал огромную работу по развитию команды и назначению нужных людей на нужные роли, чтобы они добивались высоких результатов в своей работе. У нас много замечательных людей, просто нужно убедиться, что они занимают правильные позиции, чтобы принести максимум пользы команде.

Главное, что нам нужно улучшить – баланс машины в поворотах. Мне и Льюису хочется чувствовать большую уверенность в поведении её задней части. В Red Bull проделали огромную работу, что позволяет их пилотам с первого круга атаковать на пределе, не опасаясь разбить машину или отправить её в разворот. Мы тоже к этому стремимся.

Льюис, безусловно, величайший гонщик всех времён. Я многому учусь у него на трассе и за её пределами. Он по-прежнему жаждет большего, хочет выигрывать гонки, а я хочу выиграть у него. Я рад, что у меня есть возможность бороться с ним каждый гоночный уик-энд. Я верю в себя и хочу доказать себе и всем, на что я способен.

В Mercedes поверили в меня, я счастлив выступать в этой команде. Если вы гоняетесь в Mercedes или в Red Bull, то можете быть уверены – если не победит одна из этих команд, то победит другая. Как все всегда говорят, мы хотим выступать за рулём самой быстрой машины, чтобы побеждать. Но именно в Mercedes поверили в меня, именно они меня поддержали. Сейчас мы вместе движемся вперёд, мы связаны друг с другом. Гонщики дают обратную связь, говорят, что им нужно от машины. И команда старается это обеспечить.

Гонщик и команда – как семейная пара. Фернандо – яркий пример: вы можете сменить команду, думая, что действуете верно, но это может не сработать. Потом он переходит в Aston Martin, от этого перехода никто ничего не ждёт, и вдруг эта машина оказывается второй по скорости на многих трассах этого сезона. Это было совершенно неожиданно.

В каждом сезоне у одной команды что-то получается, а что-то нет, но я очень уверен в себе. Mercedes и Red Bull – две команды, в которых хотел бы выступать каждый. И я счастлив быть гонщиком Mercedes. Я обязан ответить на их доверие лояльностью и результатами, показать свой максимум и выиграть с ними чемпионат. Это моя мечта и моя цель».