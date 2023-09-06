Фернандо Алонсо: Мы заслужили девятое место в Монце

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Команда Aston Martin заработала только два очка в Монце за девятое место Фернандо Алонсо и уступила Ferrari третье место в Кубке конструкторов. После финиша испанский гонщик признал, что результат отражает скорость машины на итальянской трассе.

Фернандо Алонсо: «Думаю, мы заслужили такой результат – наша форма позволила занять только девятое место, поэтому очевидно, что в следующий раз нужно выступить лучше. У машины просто не было темпа – с первого круга я чувствовал, что она медленная.

Необходимо проанализировать причины нехватки темпа на этой трассе и сосредоточиться на том, чтобы выступить лучше в Сингапуре. В Монце мы многому научились. Каждый круг мы видели, что поведение машины не соответствует ожиданиям. Постараемся сделать из этого выводы».