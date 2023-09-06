Макс Ферстаппен может выиграть титул в Сузуке

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После четырнадцати гонок сезона на счету Макса Ферстаппена двенадцать побед, два вторых места, шесть лучших кругов и два первых и одно третье место в спринтах. Нет сомнений, что в этом году гонщик Red Bull Racing выиграет третий подряд чемпионский титул, но когда у Серхио Переса, Фернандо Алонсо и Льюиса Хэмилтона не останется даже математических шансов на победу?

После гонки в Монце на счету Макса Ферстаппена стало 364 очка, а преимущество над Серхио Пересом выросло до 145 очков. В оставшихся восьми Гран При, три из которых в Катаре, США и Бразилии включают спринты, можно заработать 232 очка (по 26 в обычный уик-энд и по 34 в уик-энд со спринтом). Таким образом, на следующем этапе в Сингапуре Макс не сможет гарантировать себе титул. Даже если он выиграет гонку и покажет лучший круг, а Серхио очки не заработает, то его преимущество вырастет до 171 очка, а в розыгрыше останется 206.

Однако уже на Гран При Японии Макс может завоевать третий титул. После этапа в Сузуке в оставшихся гонках можно будет заработать 180 очков, поэтому если после победы с лучшим кругом и сходом Серхио в Сингапуре Ферстаппен отыграет у Переса ещё девять очков в Японии, то станет чемпионом мира 2023 года.

Иными словами, в следующих двух гонках Ферстаппен должен заработать на 35 очков больше, чем Перес – и тогда в Сузуке Макс сможет отпраздновать титул. Если этого не произойдёт, то борьба продолжится в начале октября в Катаре.