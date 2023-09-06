Марко: Жаль, что контракт Норриса истекает только в 2025-м

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Перед началом гоночного уик-энда в Монце Андреа Стелла комментировал разговоры о возможном уходе Ландо Норриса в Red Bull Racing. Руководитель McLaren выразил уверенность, что у команды не возникнет проблем с тем, чтобы удержать британского гонщика.

В свою очередь консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко подтвердил интерес к Норрису и выразил сожаление, что контракт Ландо с McLaren истекает только в конце 2025 года.

Хельмут Марко: «Серхио Пересу не всегда хватает концентрации, поэтому он нестабилен, но у него контракт с нами до конца 2024 года, а контракт Ландо Норриса истекает и вовсе в 2025 году. К сожалению, это слишком долго, в противном случае Ландо был бы одним из кандидатов на место в команде.

В своё время мы успели договориться с Норрисом на выступления за Toro Rosso, но затем его менеджер понял, что в контракте с McLaren есть опция выступать за них. С точки зрения молодости и скорости Норрис нам очень хорошо подходил.

Серхио уже больше 30 лет, и у него уже четверо детей. У него много других интересов помимо Формулы 1, поэтому посмотрим, что будет дальше».