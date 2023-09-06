Марко: Не надо принижать достижение Макса

В Монце Макс Ферстаппен одержал десятую победу подряд, установив новый рекорд в Формуле 1. Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф назвал достижения действующего чемпиона мира «цифрами для Википедии», чем вызвал критику в свой адрес со стороны Деймона Хилла. Консультант Red Bull по автоспорту Хельтмут Марко тоже обратил внимание на слова Вольффа.

Хельмут Марко: «Википедия – один из самых читаемых ресурсов. Может, кто-нибудь расскажет об этом Вольффу.

Десятая победа подряд очень многое значит для Макса. Установление нового рекорда не только придаёт мотивацию, но и делает команду сильнее. Не надо принижать достижение Макса. Мы рады, что теперь этот рекорд принадлежит нам.

Разница между нами и Mercedes в том, что мы занимаемся своими делами и ищем способы стать ещё быстрее, а не делаем подобные заявления, как они. Mercedes не будут нас беспокоить до тех пор, пока не станут серьёзными соперниками».