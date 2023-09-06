На двух итальянских трассах начались тесты Pirelli

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В Италии сразу на двух трассах начались тесты прототипов шин для сезона 2024 года.

В Монце, где несколько дней назад завершился Гран При Италии, команды Alpine и Red Bull Racing работают по программе развития сликов для сухой трассы. На трассе Фьорано команда Ferrari тестирует новые решения для дождевых шин.

На обеих трассах тесты будут продолжаться два дня. Обычно шинники сообщают о количестве пройденных кругов за день, но не публикуют данные о лучшем времени.