Подготовка к Гран При Сингапура идёт полным ходом

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Мы писали об аресте бизнесмена Онг Бенг Сенга, промоутера Гран При Сингапура, и расследования коррупционной деятельности министра транспорта С. Исварана, принимавшего активное участие в организации этапа.

Выступая перед журналистами министр труда Тан заявил, что на подготовку и проведение Гран При это никак не повлияет: «Шоу продолжается, подготовка идёт полным ходом, никаких задержек нет. Я не могу комментировать результаты расследования, пока оно не завершено, дождёмся официальной информации, но я уверен в том, что предстоящий Гран При всех впечатлит».

Посещаемость Гран При Сингапура в этом году снизится на 17% из-за закрытия трибуны Bay в рамках реконструкции города. На этот раз ночная гонка соберёт около 250 000 зрителей по сравнению с рекордным показателем в 302 000 в прошлом году, но организаторы надеются компенсировать меньшую вместимость трибун насыщенной развлекательной программой, которая сама по себе привлечёт большую аудиторию.