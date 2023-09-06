Саймон Ренни: Поначалу Даниэль не был уверен в себе

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Гоночный инженер Даниэля Риккардо Саймон Ренни в подкасте Talking Bull рассказал о том, как начиналось возвращение австралийца в Формулу 1 после годичного перерыва.

Саймон Ренни: «Всё было не так просто, как может показаться. Я хорошо знал Даниэля, но сразу после возвращения он удивил меня тем, что совершенно не был уверен в себе, казался опустошенным.

Я увидел, что он сомневается в своих силах, беспокоится, что не сможет сделать этого снова, ведь после успешных выступлений в нашей команде он пару сезонов провёл неудачно.

Мы начали с работы на симуляторе. Не знаю, с каким чувством он оценивал первый день, который мы провели вместе, но и после него он казался мне не вполне уверенным. Но Даниэль вернулся к себе, смог всё обдумать. Затем мы отработали хороший день на симуляторе, он пилотировал машину так, как ему хотелось – в какой-то момент словно щелкнул тумблер, и всё наладилось.

С тех пор его уверенность росла как снежный ком, к концу того дня или на следующий день мы почувствовали: «Да, он вернулся». Приятно было видеть его снова с нами».