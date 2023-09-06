В Hugo Boss сосредоточат усилия на Формуле 1

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Мы рассказывали, что в 2024 году AlphaTauri сменит не только руководителя команды, но и название. Высока вероятность, что новым титульным спонсором команды станет немецкий производитель модной одежды Hugo Boss.

С 2017 года компания является одним из основных партнёров Формулы Е, но со следующего сезона логотипы Hugo Boss исчезнут из электрической гоночной серии. Средства, которые немецкий производитель тратил на рекламу в Формуле Е, теперь пойдут на маркетинговую активность в Формуле 1.

«Мы можем подтвердить, что наш партнёрский контракт с Формулой Е истекает в конце года, – сообщил официальный представитель Hugo Boss. – Компания пересматривает свои текущие обязательства в спорте, чтобы в будущем сосредоточиться на Формуле 1».

В Hugo Boss не комментируют слухи о возможном сотрудничестве с AlphaTauri. Сейчас команда является одним из партнёров команды Aston Martin.