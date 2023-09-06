В Венеции прошла премьера фильма о команде AlphaTauri

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В среду в Венеции состоялась мировая премьера полуторачасового документального фильма Whatever it Takes о команде AlphaTauri.

В фильме, снятом итальянским режиссёром Лукой Курто, рассказывается история команды с момента дебюта в Формуле 1 в 2006 году, показаны закулисная работа на базах в Фаэнце и Великобритании, интервью с гонщиками и ключевыми сотрудниками команды.

На сегодняшней премьере присутствовали руководитель команды Франц Тост, исполнительный директор Питер Байер, технический директор Джодди Эггинтон, гонщик Юки Цунода и другие сотрудники команды. На показ они прибыли в одной из знаменитых венецианских гондол вместе с прошлогодней машиной AT03.

Франц Тост: «У нас получилась очень интересная картина, который раскрывает множество закулисных деталей. Думаю, именно такие документальные фильмы и хотят видеть болельщики Формулы 1.

В картине показана огромная работа команды – не только по воскресеньям в гонках, но и техническая подготовка, работа отделов маркетинга и пресс-службы. Взаимодействие всех отделов должно быть правильно скоординировано, чтобы обеспечить успешную работу в дни гоночных уик-эндов».

Юки Цунода: «В фильме я увидел многое из того, чего не знал раньше – как работает команда, сколько времени и усилий приходится прикладывать, чтобы выставить на старт две машины. Для меня большая честь быть одним из двух гонщиков AlphaTauri и пилотировать такую высокотехнологичную машину.

Могу сказать, что за AlphaTauri выступало множество отличных гонщиков, добившихся невероятных успехов. После просмотра я ещё больше воодушевлён и мотивирован бороться до конца сезона».

Телевизионная премьера Whatever it Takes ожидается в ближайшее время в эфире Sky Italy.