Дэйв Робсон: Команды адаптируются к новому формату

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В Монце второй раз в этом сезоне в Pirelli протестировали «альтернативный выбор составов». В рамках этого формата гонщики получают на уик-энд 11 комплектов шин вместо традиционных 13, при этом в первой части квалификации могут использовать только Hard, во второй – только Medium, а в финале только Soft.

Эти меры позволят Pirelli сэкономить более 3500 шин за сезон, которые нужно производить и транспортировать по всему миру, что позитивно скажется на сокращении эмиссии углекислого газа.

Не все гонщики оказались довольны этими переменами, многие жаловались, что для полноценной работы в пятницу у них недостаточно шин, но главный гоночный инженер Williams Дэйв Робсон считает, что если такое правило будет принято, команды быстро адаптируются.

Дэйв Робсон: «Пока это непривычный формат для инженеров и гонщиков. В пятницу у нас стало меньше комплектов, что никогда не помогает. В субботу приходится ставить более жесткие составы, что не позволяет быстро найти нужный ритм. Но в Монце Алекс Элбон хорошо справился со сменой составов.

Команда ещё не определилась, как при таком выборе составов эффективнее проводить тренировки. Но когда мы несколько раз отработаем по этому регламенту, все адаптируются и будут действовать примерно одинаково.

Пока сложно понять, в каком порядке использовать составы на тренировках, чтобы лучшим образом подготовиться к квалификации. Но команды с очень быстрыми машинами не особенно беспокоятся по этому поводу – Максу спокойно хватило одного комплекта Hard в первой части квалификации».