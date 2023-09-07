Грег Маффей: Мы ничего не сможем сделать с Максом

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Исполнительный директор Liberty Media Грег Маффей на мероприятии для инвесторов заявил, что постоянные победы Макса Ферстаппена не вполне позитивно влияют на интерес к Формуле 1, но признал, что ничего не может с этим сделать…

Грег Маффей: «Борьба в средней группе команд в этом году весьма интересна, по статистике обгонов стало больше, чем прежде. Проблема только в том, что Макс Ферстаппен проводит невероятный, рекордный сезон. Стефано Доменикали пытается привлечь внимание, приглашая всех стать свидетелями этого исторического события, ведь прежде таких успехов не видел никто. Посмотрим, сработает ли это.

У нас очень привлекательный продукт с высокой конкуренцией, если не считать того факта, что Макс так быстр. Если не сломать ему ногу, как Тоня Хардинг [американская фигуристка, замешанная в истории с нападением на соперницу], я не думаю, что мы сможем с этим что-то сделать.

Макс – феномен. Он безукоризненно пилотирует самую быструю машину на самых сложных трассах. Это потрясающе.

Дело ведь не только в телевизионной аудитории. Всё гораздо сложнее. В этом году мы добились больших успехов. Если кроме телевидения оценить рост количества просмотров в социальных сетях, это будут трёхзначные цифры, поэтому я уверен в том, что популярность растёт».