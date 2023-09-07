Карлос Сайнс примет участие в турнире по гольфу

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Гонщик Ferrari Карлос Сайнс примет участие в «Матче звёзд» в рамках престижного турнира по гольфу Ryder Cup. Игра состоится 27 сентября через несколько дней после Гран При Японии.

Среди других участников «Матча звёзд» теннисист Новак Джокович, футболисты Гарет Бейл и Андрей Шевченко, голливудская актриса Кэтрин Ньютон, игрок в американский футбол Виктор Круз, итальянский серфер Леонардо Фиораванти, ютубер Гарретт Гилберт.

Звездные участники будут разделены на две команды, каждую из которых возглавят легенды гольфа Колин Монтгомери и Кори Павин. Сайнс попал в команду Павина вместе с Шевченко, Ньютон, Крузом и итальянским гольфистом с ограниченными возможностями Томмазо Перрино.