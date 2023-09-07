Льюис Хэмилтон считает дни до нового сезона

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До конца сезона предстоит провести ещё восемь этапов, а некоторые гонщики уже с нетерпением ждут следующий год. Льюис Хэмилтон рассказал, что не ждёт ничего от оставшихся гонок и считает дни до первого этапа 2024 года.

«Гонки для меня складываются довольно просто, но я должен лучше выступать в квалификациях, чтобы по воскресеньям было проще, – рассказал Льюис Хэмилтон в Монце. – Ничего другого не остаётся, кроме как работать с той машиной, которая сейчас есть в нашем распоряжении.

В гонке мы были третьими по скорости, но это всё же болезненный результат для нас, поскольку мы хотим быть быстрее. Вся команда уже считает дни до следующего февраля».