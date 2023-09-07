Нико Хюлкенберга заинтересовал проект Audi

В 2026 году в Формуле 1 дебютирует компания Audi в качестве поставщика силовых установок команды Sauber. Нико Хюлкенберг, недавно продливший контракт с Haas на следующий сезон, не стал отрицать, что ему было бы интересно сотрудничество с компанией из Ингольштадта.

Нико Хюлкенберг: «Новая компания приходит в Формулу 1, и сейчас это один из самых привлекательных проектов. Речь о немецком производителе, и я знаю команду, поскольку в прошлом уже успешно работал с ними. В теории проект кажется интересным.

Разумеется, я должен хорошо работать, продолжать убедительно пилотировать. Возможно, тогда у меня будет шанс к ним присоединиться. Время покажет.

Я считаю, что у меня впереди ещё несколько лет карьеры в Формуле 1, но я не умею предсказывать будущее, и не знаю, что меня ждёт. В Формуле 1 всё зависит от результатов, и если мои результаты окажутся недостаточно хорошими, то я потеряю работу.

Очевидно, с возрастом может замедляться реакция и ухудшаться рефлексы, но пример Фернандо Алонсо и Льюиса Хэмилтона показывает, что несмотря на возраст они по-прежнему быстры, так что всё возможно. Все люди разные, но если у вас есть талант и желание работать, то можно долгое время продолжать выступать в Формуле 1».