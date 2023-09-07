Слухи: Фелипе Другович – кандидат на замену Чжоу

В трёх командах Формулы 1 остались вакансии на следующий сезон, и борьба за каждую из них постепенно набирает обороты.

В Alfa Romeo/Sauber пока не определились с напарником Валттери Боттаса на 2024 год. Гуаньюй Чжоу надеется продлить контракт, но признаёт, что сделать это будет непросто. Главным кандидатом на замену китайского гонщика считается Тео Пуршер, но издание SoyMotor утверждает, что помимо Тео на место Чжоу претендует ещё и резервный гонщик Aston Martin Фелипе Другович.

Переговоры между сторонами продолжаются, но менеджеры Друговича хотят как можно скорее закрыть вопрос. Дело в том, что у бразильского гонщика на руках уже есть контракт от команды Andretti на выступления в следующем сезоне Формулы Е, но Фелипе его пока не подписывает, поскольку это будет означать прощание с паддоком Формулы 1.

В Andretti понимают приоритеты Друговича, поэтому пошли навстречу чемпиону Формулы 2 прошлого года – команда готова ждать его решение до середины октября. Если к этому моменту бразилец не договорится с Alfa Romeo/Sauber, то подпишет контракт на выступления в Формуле Е.