Тото Вольфф: Хэмилтон может стать руководителем команды

21

В Монце было объявлено о продлении контракта Льюиса Хэмилтона с Mercedes ещё на два года. Чем займётся Льюис после 2025-го пока неизвестно, ведь не исключён вариант, что семикратный чемпион мира продолжит карьеру. Тото Вольфф уверен, что у Хэмилтона есть потенциал возглавить команду Формулы 1 после того, как он оставит гонки.

Тото Вольфф: «Мы с Льюисом много обсуждали спонсорские контракты и его участие в делах команды в будущем. Именно поэтому на согласование всех деталей контракта потребовалось много времени. Льюис завершит спортивную карьеру в Mercedes. Я просто не вижу его выступающим в другой команде.

Думаю, после он может стать руководителем команды или исполнительным директором. У него для этого есть необходимые качества и умения. Льюис сформировал этот спорт, поэтому после завершения карьеры он останется в Формуле 1».

Пока Льюис Хэмилтон продолжает карьеру, поэтому в случае необходимости временно заменять Тото Вольффа будет другой гонщик Формулы 1 Жером Д’Амброзио. Впервые это должно произойти на Гран При Японии, куда Вольфф не приедет из-за плановой операции.