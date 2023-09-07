В FIA намерены одобрить заявку Andretti

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В FIA намерены одобрить заявку команды Andretti Cadillac на выступления в Формуле 1. Официальной информации об этом пока нет, но ожидается, что соответствующее заявление федерация сделает в ближайшее время.

Однако только «зелёного света» от FIA недостаточно, чтобы команда Майкла Андретти вышла на старт. После предстоят переговоры с владельцами Формулы 1 из Liberty Media, которые неоднократно высказывали сомнения, что Andretti повысит ценность чемпионата.

С другой стороны, Формуле 1 будет сложно отклонить заявку, не нарушив при этом строгие законы Евросоюза о защите конкуренции, но Liberty Media может запустить свой формальный процесс оценки команды продолжительностью до полугода.

Таким образом, вопрос с дебютом Andretti Cadillac в Формуле 1 по-прежнему остаётся открытым, даже если в ближайшее время FIA одобрит заявку команды.