В Токио пройдёт фестиваль для болельщиков

Накануне Гран При Японии 20 сентября в центре Токио пройдёт фестиваль для болельщиков с участием гонщиков Формулы 1.

Организаторы обещают, что пообщаться со зрителями придут Макс Ферстаппен, Серхио Перес, Юки Цунода и Эстебан Окон. Заявлено участие президента Формулы 1 Стефано Доменикали и двух бывших гонщиков Жана Алези и Синдзи Накано.

Болельщики также смогут вблизи увидеть машину Red Bull RB19 2023 года и AlphaTauri AT02, которую Юки Цунода пилотировал в дебютный сезон в 2021 году.

Кроме того, у всех посетителей фестиваля будет возможность подняться на подиум Формулы 1 и сделать фотографию с кубком чемпиона мира.