Валттери Боттас: У меня долгосрочные цели

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В прошлом году казалось, что переход Валттери Боттаса из Mercedes в Alfa Romeo доставил удовольствие и ему, и команде. Финн лишился прежнего прессинга и гонялся в своё удовольствие, сражаясь с соперниками и часто финишируя в десятке.

Тогда за сезон Валттери заработал 49 очков, закончив его на 10-м месте в личном зачёте. Сейчас ситуация совсем другая. После 14 этапов у Валттери всего три призовых гонки и лишь шесть очков. Он больше не сражается в первой десятке, оказываясь там за счёт сходов соперников, а источником мотивации считает будущее партнёрство с Audi.

Валттери Боттас: «Конечно, мне пришлось пересмотреть свои цели. Нет ничего хорошего, когда у вас нет возможности бороться за победы, но при этом вы ещё больше ждёте прогресса.

На данный момент у меня долгосрочные цели, которые здорово мотивируют – однажды я хочу вернуться в борьбу за победы и подиумы. Это мотивация и стремление работать с командой, работать и пилотировать как можно лучше.

Сейчас это долгосрочная задача, мы пытаемся увидеть свет в конце туннеля и двигаться вперёд на пути прогресса, учитывая захватывающие перспективы команды в ближайшем будущем. Адаптироваться к текущей ситуации было непросто, но сейчас мы её приняли. Пришло время усердно работать!»

