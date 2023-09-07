Вильнёв: Red Bull не нужны проблемы с составом

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Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв всегда говорит то, что думает. Одним это нравится, другим нет – в Монце его спросили о возможных переменах в составе Red Bull Racing…

Жак Вильнёв: «Не думаю, что их беспокоит кадровый вопрос. У Red Bull есть Макс, он побеждает, они уверенно лидируют, получают тот имидж, который им нужен. Зачем им волноваться и приглашать молодого парня, желающего доказать, что теперь он – новый чемпион мира. Red Bull не нужны эти проблемы.

Думаю, Макс хотел бы видеть своим напарником Льюиса, чтобы доказать всем, что он может победить Хэмилтона. Но я не уверен, что в Red Bull этого захотят».