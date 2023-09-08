Цунода и Феттель готовятся к шоу Red Bull

В этот уик-энд Юки Цунода вместе со звёздами Red Bull Racing прошлых лет, Себастьяном Феттелем и Дэвидом Култхардом, примет участие в шоу Formula Nuerburgring, которое пройдёт на легендарной немецкой трассе, также известной как «Северная петля» и «Зелёный ад».

Кстати, рёва моторов машин Формулы 1 эти края не слышали уже больше десяти лет, но, как всегда, в программе шоу Red Bull пройдут показательные заезды не только машин королевского класса. Например, сегодня Юки познакомился с трассой за рулём спорткара Honda NSX GT3 Evo.

«Я впервые езжу по "Северной петле", и это полный восторг! – прокомментировал японский гонщик AlphaTauri. – Я здесь пилотирую настоящего зверя, Honda NSX GT3! Это мой первый опыт на этой трассе за рулём гоночной машины, поэтому я иногда немного нервничаю…»

По-своему прокомментировал предстоящее шоу Себастьян Феттель, четырёхкратный чемпион мира: «Мне предстоит пилотировать RB7, машину 2011 года, которую я тогда прозвал Kinky Kylie («Соблазнительная Кайли»). Футболки и худи, посвящённые этому событию, поступят в продажу завтра, причём они выпущены ограниченной партией, так что лучше поторопиться.

Расскажу поподробнее о самом событии: я буду ездить на той самой машине образца 2011 года, поэтому сейчас надо всё проверить и подготовиться к завтрашним заездам. К счастью, я по-прежнему в форме, пока не растолстел, поэтому помещаюсь на её сиденьи – кстати, это тоже то самое сиденье!

Все ощущения от пилотирования RB7 ко мне вернулись сразу – понятно, что машины Формулы 1 в те времена были меньше по размерам, чем техника современного поколения, поэтому они более лёгкие и поворотливые. С этой машиной у меня связано немало приятных воспоминаний, гонки тогда проходили весело, так что я вновь намерен повеселиться!»

В шоу Red Bull также предполагалось участие Даниэля Риккардо, но на тренировках в Зандфорте он получил травму, поэтому австралийца заменил Дэвид Култхард.

Кроме того, в показательных заездах в рамках Formula Nuerburgring выступят бывшие гонщики Формулы 1 Герхард Бергер и Ральф Шумахер, а также Маттиас Лауда, сын Ники Лауды.